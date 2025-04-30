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إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في بيتا

الخميس 01 مايو 2025 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في بيتا



نابلس/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بإصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطرة جراء تفجير عبوة ناسفة بقوة عسكرية في بيتا جنوب نابلس

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الجيش يفرض طوقًا أمنيًا للبحث عن المنفذين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي احتياط نتيجة تفجير بالقرب من بلدة بيتا في الضفة الغربية، يوم الأربعاء.


وقال الجيش في بيان له إن "جندي احتياط في الكتيبة 9221 التابعة للواء إفرايم أصيب بجروح خطيرة بتفجير أثناء العمليات في منطقة بيتا للواء السامرة الإقليمي".


وأضاف الجيش أنه تم نقل الجندي إلى المستشفى مع إبلاغ أفراد عائلته.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت بتطويق منطقة بيتا و"تعمل فيها لتحديد مكان الإرهابيين"، حسب البيان.

يذكر أن إسرائيل أطلقت عمليات عسكرية في عدد من المناطق بالضفة الغربية منذ أكثر من 3 أشهر، حيث تجري حملات مداهمات واعتقالات.

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