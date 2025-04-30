نجل نتنياهو: إسرائيليون من اليسار ربما يقفون وراء حرائق القدس

القدس المحتلة/سما/

اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.



وأثار نجل نتنياهو، جدلا واسعا بعد نشره تغريدة على منصة "إكس" اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخرا، في محاولة بحسب ادعائه لإلغاء احتفالات ما يسمى بذكرى الاستقلال وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.



وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب(الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الاسرائيليين اليهود".

وجاءت هذه التصريحات رغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن قرار إلغاء حفل إضاءة المشاعل هذا العام اتخذ نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس، وليس بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، التغريدة التي أثارت موجة من الانتقادات، وسط اتهامات ليائير نتنياهو بنشر معلومات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي في إسرائيل