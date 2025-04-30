  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نجل نتنياهو: إسرائيليون من اليسار ربما يقفون وراء حرائق القدس

الخميس 01 مايو 2025 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو: إسرائيليون من اليسار ربما يقفون وراء حرائق القدس



القدس المحتلة/سما/

اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.


وأثار نجل نتنياهو، جدلا واسعا بعد نشره تغريدة على منصة "إكس" اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخرا، في محاولة بحسب ادعائه لإلغاء احتفالات ما يسمى بذكرى الاستقلال وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.


وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب(الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الاسرائيليين اليهود".

وجاءت هذه التصريحات رغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن قرار إلغاء حفل إضاءة المشاعل هذا العام اتخذ نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس، وليس بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، التغريدة التي أثارت موجة من الانتقادات، وسط اتهامات ليائير نتنياهو بنشر معلومات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي في إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)

شاهد..حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية

"إسرائيل" تحترق.. إخلاءات واسعة للسكان واستنفار أمني كبير وسط توقعات باشتداد سعير النيران خلال ساعات

مقتل الناشطة سوزان بشارة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة داخل أراضي الـ48

الأخبار الرئيسية

20250430140025reup-2025-04-30t135846z_831158974_rc2d8earzl0a_rtrmadp_3_israel-wildfire.h-730x438

حرائق ضخمة تلتهم جبال القدس.. إسرائيل تطلب مساعدة دولية وبن غفير يتهم الفلسطينيين

2-118-730x438

“مجازر العائلات”.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 29 فلسطينيا بأنحاء غزة

68126ec84c59b72f1d7f9abe

يديعوت: "إسرائيل" لم ترد بعد على طلب السلطة الفلسطينية المساعدة في إخماد حرائق القدس

6812750a4c59b72eb6614f5c

الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وأهدافا حيوية وعسكرية في "إسرائيل"

photo_2025-04-30_18-11-34

"إسرائيل" تحترق.. إخلاءات واسعة للسكان واستنفار أمني كبير وسط توقعات باشتداد سعير النيران خلال ساعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية