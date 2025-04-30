تركيا تسمح لطائرة نتنياهو بعبور مجالها الجوي إلى أذربيجان

أنقرة/سما/

سمحت السلطات التركية لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعبور الأجواء التركية إلى أذربيجان، في خطوة قد تشير إلى انحسار حدة التوتر بين أنقرة وتل أبيب.



وتعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تهدئة التوترات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، وفقا لما أفادت به AIAglobal وموقع Caliber.Az. وينظر إليها على أنها بداية لتخفيف الحواجز بين البلدين بعد منع تركيا طائرة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ من التحليق فوق أراضيها في نوفمبر 2024، وهو ما حال دون حضوره قمة COP29 في باكو.

وقالت AIAglobal إن "هذه خطوة صغيرة لكنها رمزية في إطار الوساطة الأذربيجانية بين إسرائيل وتركيا، بهدف تخفيف التوترات بين البلدين". وأكدت أن باكو تلعب دورا هادئا لكنه استراتيجي في كسر الحواجز الدبلوماسية.

من المقرر أن تشمل زيارة نتنياهو التي ستستمر من 7 حتى 11 مايو سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى، تهدف إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية-الأذربيجانية.

وفي الثامن من مايو، سيلتقي رئيس أذربيجان إلهام علييف لإجراء محادثات ثنائية تتناول قضايا التعاون الدفاعي، والطاقة، والتجارة، والأمن الإقليمي.

كما سيلتقي نتنياهو مع ممثلين عن الجالية اليهودية في أذربيجان.