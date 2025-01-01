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"ترامب يريد جزءا من قناة السويس لتدمير الصين".. لواء سابق بالجيش المصري يعلق

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ترامب يريد جزءا من قناة السويس لتدمير الصين".. لواء سابق بالجيش المصري يعلق



القاهرة/سما/

علق الخبير الاستراتيجي المصري سمير فرج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بعبور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية قناتي السويس وبنما مجانا.


وقال اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري في تصريحات لـRT، إن الهدف من تصريحات ترامب الضغط على مصر اقتصاديا، ومقدمة بأن ترامب يبدأ بالقول "أنا بحمي القناة وبأمنها" فهو يريد جزء من قناة السويس.

وتابع سمير فرج، بالإضافة إلى طريق "الحزام والطريق" الذي تجتهد فيه دولة الصين، وبالتالي يستطيع ترامب التحكم بعبور السفن والبضائع الصينية ويغلق أمام الصين أهم مشروع تجاري، وعندما يضع يده قناة السويس يستطيع تدمير الصين تجاريا.

وأكد فرج، أن مصر لن ترد على تصريحات ترامب لأن تصريحاته لا تستحق الرد ولديه وسائل يستطيع من خلالها معرفة الرد المصري مثل السفارة الأمريكية في القاهرة والسوشيال ميديا.

وأضاف: هذا الموضوع ليس له علاقة بالحوثيين، ومصر ليست علاقة بما يتم داخل اليمن وعندما قامت أمريكا بتحالف الازدهار في البحر الأحمر للتصدي للحوثيين مصر رفضت الدخول في هذا التحالف.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لضمان المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس.

وقالت مصادر للصحيفة إن ترامب أعرب عن عزمه الحصول على دعم من القاهرة في العمليات ضد الحوثيين في اليمن، وتحديدا الدعم العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل، لكن السيسي رفض مطالبه، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر أفضل طريقة لوقف الحوثيين.

وقال ترامب: "يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل فوري.

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