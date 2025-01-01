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مصر تؤجل احتفالا رسميا يحضره السيسي بسبب ظروف طارئة بالبلاد

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تؤجل احتفالا رسميا يحضره السيسي بسبب ظروف طارئة بالبلاد



القاهرة/سما/

كشفت مصادر مصرية مطلعة بوزارة العمل عن تأجيل الاحتفال الرسمي بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يوم السبت القادم.

ونقل موقع القاهرة 24 المصري عن مصادر مطلعة له داخل وزارة العمل -القوى العاملة سابقا- أن قرار تأجيل الاحتفال الرسمي بعيد العمال جاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد بسبب "رياح الخماسين".

ويحتفل بعيد العمال في مصر يوم الأول من مايو من كل عام، وهو عطلة رسمية تكرم فيها الحكومة جهود العمال والطبقة العاملة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا جويا بشأن تعرض البلاد لمنخفض خماسيني غدا الأربعاء 30 أبريل يصاحبه نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي قد تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كم/س على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من هبات رياح تتراوح سرعتها بين 70 و80 كم/س، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، خاصة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب البلاد وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم الأربعاء، حفاظًا على سلامة الطلاب، مؤكدة أن القرار جاء بناءً على تحذيرات الأرصاد التي صنّفت معظم المحافظات في المستوى الأحمر الخامس، وهو أعلى مستويات الخطورة، بينما صُنفت المناطق المتبقية في المستوى الرابع عالي الخطورة.

وتشهد مصر خلال فصل الربيع خاصة من مارس إلى مايو ظواهر جوية تُعرف بـ "الرياح الخماسينية" وهي رياح ساخنة وجافة تحمل الرمال والأتربة من الصحراء الغربية، مما يؤدي إلى عواصف ترابية تُعيق الرؤية وتؤثر على الصحة العامة والأنشطة اليومية.

ويعود تاريخ الاحتفال بهذا اليوم في مصر إلى عام 1964 عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارًا بتخصيص الأول من مايو عيدًا رسميًا للعمال، تكريمًا لدورهم في دعم التنمية والبناء، وتقليديًا يحضر رئيس الجمهورية احتفالية مركزية بحضور ممثلي النقابات العمالية وزراء العمل والقوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال.

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