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سموتريتش: لن نوقف الحرب إلا بعد تهجير مئات الآلاف من غزة وتجريد إيران من النووي

الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: لن نوقف الحرب إلا بعد تهجير مئات الآلاف من غزة وتجريد إيران من النووي



القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحرب ستنتهي عندما تكون سوريا قد تفككت، وحزب الله تلقى ضربة قاسية، وإيران باتت بلا تهديد نووي، وغزة مطهرة من "حماس".


وفي كلمة له بمناسبة يوم الذكرى، تطرق رئيس حزب "الصهيونية الدينية" في كلمته إلى عدد كبير من القتلى من أبناء التيار الديني الصهيوني، ووجه رسالة حادة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.


وقال سموتريتش: "سننهي هذه المعركة بينما تكون سوريا قد تفككت، وحزب الله تلقى ضربة قاسية، وإيران باتت بلا تهديد نووي، وغزة مطهرة من حماس، ومئات الآلاف من سكان غزة في طريقهم إلى دول أخرى، والمختطفون قد عادوا، بعضهم إلى منازلهم، وآخرون إلى قبورهم في أرض إسرائيل، ودولة إسرائيل ستخرج من هذه المرحلة أقوى وأكثر ازدهارا".

وشدد على أنه "فيما يتعلق بإبادة العدو، يجب ألا يكون هناك خلاف. فنحن نقترب من لحظات مصيرية"، موضحا أن "هذه ليست أهداف حكومة معينة، بل أهداف تحظى بإجماع شعبي لدى أمة تواقة للحياة. إنها الصورة الختامية لمعركة فرضت علينا، وهي نداء الساعة في مواجهة عدو وحشي، وهي وصية مئات بل وآلاف من مقاتلينا. لم تخرجوا إلى المعركة عبثا، بل خرجتم دفاعا عن دولة إسرائيل، وعن إعادة إخوتنا وأخواتنا من الأسر، وخضتم معركة النهضة التي لم تتوقف يومًا".

وأشار كذلك إلى أن النقاشات الداخلية ستستمر، قائلا: "سنواصل النقاشات فيما بيننا حول الخطط السياسية، وقضايا التجنيد، وقضايا الهوية، وكذلك في الشؤون الاقتصادية. ولكن حين يتعلق الأمر بإبادة العدو، فلا يمكن، ولا يجب، أن يكون هناك خلاف. إننا نقترب من أيام مصيرية".

وفي ختام كلمته، وجه سموتريتش رسالة إلى نتنياهو، قال فيها: "سيدي رئيس الحكومة، هذه هي الساعة التي ينبغي فيها تغيير تاريخ دولة إسرائيل وشعب إسرائيل. فحكومة إسرائيل، وشعب إسرائيل بأسره، سيكونون إلى جانبك ومن خلفك في اتخاذ القرار للقيام بكل ما في وسعنا من أجل تحصين أمن إسرائيل. ليس لك، ولا لنا، التفويض لتفويت هذه الفرصة".

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