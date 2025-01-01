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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من نابلس وبيت لحم

الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من نابلس وبيت لحم



بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤللة، اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت إحدى البنايات السكنية في حي رفيديا غربًا، وقامت بتفتيش عدد من المنازل، واعتقلت ثلاثة من طلبة جامعة النجاح الوطنية، وهم: ذيب قواريق من سكان بلدة عورتا جنوب نابلس، وعمار فاروق من سكان جنين، وعمر محمود شناوي من سكان قرية حارس.
وأضافت المصادر أن قوة احتلالية مماثلة اقتحمت مخيم بلاطة شرقًا، وداهمت أحد المنازل هناك، واعتقلت المواطن محمد خديش ونجله إسلام، بعد أن فتشت منزلهما وعاثت به خرابًا.

 

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. 

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء، واعتقلت عاطف محمد عبد الرحمن الكار (29 عاما)، ومحمد أشرف عبد الرحيم الكار (16عاما) بعد مداهمة منزلي عائلتيهما.

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