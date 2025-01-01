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اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تهنئ حسين الشيخ بتعينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين

الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تهنئ حسين الشيخ بتعينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين



رام الله/سما/

هنأت لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، حسين الشيخ بتعينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين.

وتمنت لجنة المتابعة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن يوفق الشيخ بمهامه كنائبا للرئيس وأمينا على الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقالت، إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته 32 في ظل حرب ابادة يشنها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا في غزة، وعدوان متواصل على اهلنا في الضفة الغربية، يهدف الى تهجير أهلنا من فلسطين وفرض هيمنته على شعبنا.

واعتبرت أن قرارات المجلس المركزي التي اكدت على الثوابت الفلسطينية وبرسالة واضحة بأهمية الموقف الفلسطيني الموحد، جاءت كرد واضح على غطرسة العدو الصهيوني الذي يمعن بالقتل والتدمير، وأن من اهم توصيات المجلس تعيين نائبا للرئيس.

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