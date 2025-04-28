ديرمر: هذا هو التاريخ الذي أقدر أن تنتهي الحرب فيه

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اليوم (الاثنين) إنه يقدر أن الحرب ستنتهي خلال عام من الآن، وأن هذا سيحدث بالتزامن مع اتفاقيات السلام التي سيتم توقيعها. وقال هذه الأشياء في المؤتمر الدولي الأول للسياسة JNS.

وفي كلمته، تناول مجموعة متنوعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والقتال في قطاع غزة، والرهائن، والساحة الشمالية.

وقال ديرمر هذا ردا على سؤال: “ماذا سيحدث بعد عام من الآن؟” وأكد الوزير أن مفتاح اتفاقيات السلام هو الانتصار في الحرب.

وأضاف ديرمر إن الشعور السائد في الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كان: إما رفح أو الرياض. وزعم أن العكس هو الصحيح في رأيه: الطريق إلى الرياض يمر عبر رفح، والنصر في الحرب على وجه التحديد هو الذي سيدفع الدول إلى الرغبة في اتفاقية سلام مع إسرائيل. “هكذا هي الحال في الشرق الأوسط”، كما ادعى.

وأشار ديرمر، الذي يتصرف نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية إيران، إلى محادثات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة: “لدي ثقة كاملة في أن ترامب لن يتجه إلى اتفاق سيئ، كما انسحب من الاتفاق النووي السابق”.

وزعم الوزير أنه حتى لو كانت هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران، فإنهم يحاولون التقليل من شأنها علناً ويتحدثون “بنبرة واحدة” – ما لم يكن هناك خلاف جوهري بين الطرفين.

وتحدث رئيس الوزراء نتنياهو أيضًا في الحدث أمس، مدعيًا أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة ضد البرنامج النووي الإيراني أرجعتها عشر سنوات إلى الوراء. وكرر ديرمر نفس الكلمات قائلاً: “لو لم يكن نتنياهو، لكانت إيران تمتلك بالفعل أسلحة نووية”. وقال إن كلمات رئيس الوزراء كانت “في ذهنه”، وفي لقائهما الأول قبل 25 عاما، طلب منه العمل معه بالتعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وفي كلمته، جدد الوزير التأكيد على هدفي الحرب اللذين حددتهما الحكومة في البداية، وقال: “سنحققهما”. وقال إن مناقشات بدأت خلف الكواليس بشأن “اليوم التالي” في قطاع غزة، لكنه لا ينوي الكشف عن التفاصيل.

وفي كلمته، نفى ديرمر الاتهامات الموجهة إليه بأنه أخبر ترامب بأن معظم الرهائن ماتوا: “العكس هو الصحيح، كان الرئيس يعتقد أن معظمهم ماتوا وقد قمت بتصحيحه”.

وأشار ديرمر أيضاً إلى المفاجأة التي أصابت “إسرائيل” بسقوط نظام الأسد: “لم نكن نعرف أن هذا سيحدث، ولا أعتقد أن الأتراك كانوا يعرفون أيضاً”. وبحسب قوله فإن الضربة القاتلة التي وجهتها إسرائيل لمنظمة حزب الله خلال عملية “السهم الشمالي” أدت إلى تقويض نظام الأسد وفي نهاية المطاف إلى سقوطه.

هذا وشنت قوات الجيش الإسرائيلية، أمس، هجوما غير عادي على مبنى في الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث يتم تخزين أسلحة استراتيجية لحزب الله.

وأشار ديرمر إلى الهجمات العديدة التي شنتها قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: “سنواصل تطبيق القرار. حزب الله لن يتعافى ويتسلح مرة أخرى”. وزعم أن حزب الله بدون نصر الله لم يعد نفس المنظمة التي كان عليها، وقارنها بالضربة القاسية التي تلقتها إيران باغتيال قاسم سليماني: “لست متأكداً من أنهم تعافوا من ذلك”.

القناة 12- الهدهد