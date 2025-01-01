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الاحتلال يهدم خمسة منازل في بلدة اذنا غرب الخليل

الإثنين 28 أبريل 2025 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم خمسة منازل في بلدة اذنا غرب الخليل



الخليل/ سما/

 هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة منازل في منطقة الراس في بلدة اذنا غرب الخليل.

وقال المواطن فؤاد الجياوي لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلين للشقيقين عيد، وخليل نعيم الجياوي، وهي عبارة عن شقتين على مساحة 300 متر مربع تأوي ثمانية أفراد، ومنزلين للشقيقين محمد، واسامة يوسف الجياوي، على مساحة 150 مترا مربعا لكل منزل، ومنزل قيد الإنشاء للمواطن نضال الجياوي.

والجدير ذكره أن الاحتلال كثف من عمليات الهدم لمنازل المواطنين بذريعة البناء في المنطقة المسماة (ج)، بهدف الاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستعماري.

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