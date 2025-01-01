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ترامب يعلن: الاتفاق مع إيران بات قريبا ولن نضطر لشن هجوم هناك

الإثنين 28 أبريل 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن: الاتفاق مع إيران بات قريبا ولن نضطر لشن هجوم هناك



سما / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (الأحد) في محادثات مع الصحفيين إن هناك تقدما في القضية الإيرانية: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق دون الحاجة إلى إسقاط القنابل هناك".

وتطرق ترامب أيضًا إلى قضية روسيا، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل كبيرة في روسيا. يتعين على بوتين التوقف عن إطلاق النار وإبرام صفقة".

واختتمت الولايات المتحدة وإيران الجولة الثالثة من المحادثات النووية، السبت، واتفقتا على الاجتماع مجددا في الثالث من مايو/أيار، وفق ما أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوسط بين الجانبين

وكانت المحادثات في مسقط هي المرة الأولى التي يتطرق فيها الطرفان إلى التفاصيل الفنية للاتفاق النووي المحتمل، وخاصة القيود التي تريد الولايات المتحدة فرضها على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات التي تريد إيران أن ترفعها الولايات المتحدة.

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