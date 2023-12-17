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القناة 14 العبرية : حماس حسمت أمرها..لا نفي للقيادة او تسليم للسلاح ..

الإثنين 28 أبريل 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 العبرية : حماس حسمت أمرها..لا نفي للقيادة او تسليم للسلاح ..



القدس المحتلة/سما/

بينما تتجنب القيادة في اسرائيل اتخاذ قرار، فإن حركة حماس حسمت أمرها: "إما صفقة شاملة أو لا. وأوضح مسؤول فلسطيني في حديث مع قناة 14 العبرية الموقف الثابت للفصائل وعلى رأسها حماس: "إما صفقة شاملة تضمن نهاية الحرب، أو لا صفقة على الإطلاق".

وقال المسؤول الكبير "لا يوجد شيء جديد في المفاوضات". "إما حزمة واحدة أو لا شيء على الإطلاق ــ لأن حزمة واحدة تضمن وقف الحرب." وأوضح أن حماس مقتنعة بأن "الحلول الجزئية مصيرها الفشل، لأن إسرائيل في النهاية تريد أخذ الأسرى وتمنحنا بضعة أيام من وقف إطلاق النار ثم تعود للحرب". ولذلك فإن المطلب المركزي يبقى هو نفسه: "نريد شيئاً واحداً: نهاية الحرب".

وإلى جانب المطالبة بإنهاء الحرب، يظل موقف حماس ثابتا بشأن قضايا أخرى أيضا. وأضاف المسؤول الكبير "لن نسلم الأسلحة بأي شكل من الأشكال. مؤكدا "لن نقبل نفي أي من القيادة خارج غزة، فهذا خط أحمر".

وأضاف أن الضغط العسكري الإسرائيلي لا يردع الحركة، قائلا: "لن نتحرك قيد أنملة تحت الضغط العسكري". "ما يحدث في غزة يؤلمنا، لكنه لن يدفعنا إلى الاستسلام".

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