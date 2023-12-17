شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال خيام نازحين غرب خان يونس

غزة/سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، بينهم أطفال، مساء اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر صحفية بأن طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني (شفاء فلسطين) نقلت شهيدين وعددا من المصابين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم الشافعي، غرب مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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