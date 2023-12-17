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14 شهيداً بينهم أطفال بقصف الاحتلال لوسط وجنوب قطاع غزة

الإثنين 28 أبريل 2025 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 شهيداً بينهم أطفال بقصف الاحتلال لوسط وجنوب قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 14 مواطناً، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد 27 إبريل 2025، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى ومنزلاً وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال مقهى الصفطاوي في شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة.
والشهداء هم: أحمد السعافين، ومحمد ناهض الجدي، وهاشم هشام الصفطاوي، وسلامة الصفطاوي، وإبراهيم وشاح، ووديع زيادة.
وأضافت المصادر، أن 7 مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلاً لعائلة كوارع في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
والشهداء هم: الطفل أمجد محمد كوارع، والطفل أنس محمد كوارع، والطفلة لين جهاد كوارع، وهبة كوارع "مجايدة"، وأحمد حمدان كوارع، وأيمن محمد كوارع، إضافة لسيدة مجهولة الهوية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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