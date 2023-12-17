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مقتل شاب فلسطيني بإطلاق للنار في النقب

الإثنين 28 أبريل 2025 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



النقب/سما/

لقي الشاب عنان أبو عيد مصرعه فجر اليوم الأحد إثر تعرضه لإطلاق النار عليه في مدينة رهط بمنطقة النقب.


ووفقا للمعلومات الأولية، أطلق مجهولون النار على أبو عيد، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، وفشلت محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياته، حيث أعلن عن وفاته في مكان الحادث.

ومن جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية أبو عيد البالغ من العمر 19 عاما تعرض لإطلاق نار من قبل مهاجمين فروا من مكان الحادث، مضيفة أنها بدأت تحقيقا وتعتقد أن الدافع وراء الجريمة هو خصومة جنائية ، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وذكرت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء أن المسعفين عثروا على الشاب فاقدا للوعيوأعلنوا وفاته في مكان الحادث، كما أصيب في الحادث رجل آخر، تردد أنه شقيق أبو عيد، بجروح متوسطة.

وبمقتل أبو عيد، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية منذ مطلع شهر أبريل الجاري إلى 22 ضحية، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ بداية العام الجاري 82، من بينهم ثلاث نساء وشابان اثنان دون سن 18 عاما، إضافة إلى ستة آخرين قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية.

يُشار إلى أن عام 2024 شهد مقتل 221 شخصا في جرائم قتل مماثلة بالبلدات الفلسطينية، مقارنة بـ222 ضحية في عام 2023.

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