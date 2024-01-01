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شهيد في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة “حلتا” في جنوبي لبنان

الأحد 27 أبريل 2025 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة “حلتا” في جنوبي لبنان



بيروت /سما/

استشهد شخص، صباح الأحد، في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد”، دون الإشارة إلى هوية الشهيد أو ذكر مزيد من التفاصيل.
ومنذ وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2765 خرقا له، ما خلّف 194 شهيدا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

 

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب استشهد شخص، صباح الأحد، في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد”، دون الإشارة إلى هوية الشهيد أو ذكر مزيد من التفاصيل.
ومنذ وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2765 خرقا له، ما خلّف 194 شهيدا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

 

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

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