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جنود مذعورون هربوا من المواجهة وقائد تحصن بمنزله.. نشر نتائج التحقيق بهجوم “زيكيم” العسكرية خلال هجوم 7 أكتوبر

الأحد 27 أبريل 2025 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود مذعورون هربوا من المواجهة وقائد تحصن بمنزله.. نشر نتائج التحقيق بهجوم “زيكيم” العسكرية خلال هجوم 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته بما جرى داخل قاعدة زيكيم العسكرية خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكشف تحقيق الجيش مقتل 5 قادة حدات وجندي وإسرائيلية خلال الهجوم على قاعدة زيكيم.
وأضاف التحقيق أن جنود لواء غولاني بالقاعدة كانوا في أوضاع نفسية صعبة خلال الهجوم وهربوا من مواجهة المسلحين الفلسطينيين إلى شاطئ البحر القريب من القاعدة العسكرية.
وأشار التحقيق إلى أن التعزيزات العسكرية لم تصل إلى قاعدة زيكيم إلا بعد ساعات من اقتحام المسلحين الفلسطينيين.
وكشف التحقيق أن قائد القاعدة العسكرية لم يصل إلى زيكيم خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بل آثر البقاء في ملجأ محصن بمنزله مع أفراد عائلته.

وتوصل التحقيق إلى أن قائد قاعدة زيكيم كان عليه التوجه إليها خلال المعارك رغم الخطر.

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