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"فاينانشال تايمز": موظفو "ديب مايند" ببريطانيا يبحثون سبل منع صفقات مع جهات مرتبطة بإسرائيل

السبت 26 أبريل 2025 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فاينانشال تايمز": موظفو "ديب مايند" ببريطانيا يبحثون سبل منع صفقات مع جهات مرتبطة بإسرائيل



واشنطن/سما/

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن موظفي غوغل ديب مايند في بريطانيا يخططون للانضمام لنقابة عمالية حتى يتسنى لهم رفض صفقات مع جهات مرتبطة بإسرائيل.


وذكرت الصحيفة أن الموظفين يعتزمون التصدي لقرار الشركة بيع تقنياتها للذكاء الاصطناعي لمجموعات دفاعية مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية. وأفاد التقرير نقلا عن مصادر مطلعة بأن حوالي 300 موظف من غوغل ديب مايند في لندن يسعون منذ أسابيع للانضمام إلى نقابة عمال الاتصالات.

وتتبع ديب مايند شركة ألفابت المالكة لغوغل. ولم ترد غوغل وغوغل ديب مايند ونقابة عمال الاتصالات على طلبات رويترز للتعليق حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن غوغل تبيع خدماتها السحابية وتقنياتها للذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية قد أثارت قلق الموظفين.

وكانت غوغل قد واجهت مشاكل في السابق فيما يتعلق بعلاقاتها مع إسرائيل عندما فصلت 28 موظفا العام الماضي بعد احتجاجهم على صفقة خدمات سحابية أبرمتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية.

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