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"محدث".. 13 شهيدا في قصف الاحتلال منزلين بمخيم الشاطئ وحي الصبرة في غزة

السبت 26 أبريل 2025 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"محدث".. 13 شهيدا في قصف الاحتلال منزلين بمخيم الشاطئ وحي الصبرة في غزة



غزة/سما/

استشهد 13 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وحي الصبرة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو عبدو بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة الخور في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، وتمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثامين 10 شهداء وعدد من المصابين، ولا يزال عدد آخر من المفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال لعدد كبير من المنازل في المنطقة ذاتها.

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