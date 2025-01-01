باراك: نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو الهاوية وحربنا في غزة عبثية وترامب تخلى عن فكرة التهجير..

القدس المحتلة/سما/

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، استمرار الحرب على قطاع غزة، واصفاً إياها بـ "العبثية" التي تخدم مصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية، محذراً من خطر داهم على مستقبل "إسرائيل" وهويتها.

وفي مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، قال باراك: "نحن في إسرائيل على حافة الهاوية، ويوجد خطر آني وواضح على أمن الدولة أولاً، وعلى شكل النظام لدينا، والديمقراطية، وهوية الدولة ومستقبلها، ومن يحاول دفعها إلى هذه الهاوية هو ليس إلا رئيس الحكومة".

وأضاف: "إسرائيل اليوم موجودة في حرب عبثية، ونتنياهو مضطر لاستمرار الحرب"، مشيراً إلى أن "هذه الحرب مستمرة ليس كحاجة أمنية، بل لأنها حاجة سياسية لنتنياهو".

وشدّد باراك، على أن "ليس لديه شك أنه إذا أجبر نتنياهو على التحقيق معه فسينهار"، لافتاً إلى أن "نحن نعيش من أجل استمرار الحرب ولن تجدي أي خطوة عسكرية من النوع التي تحدث الآن في تسريع تحرير الأسرى".

كما أكد باراك أن "نتنياهو يقول كلاماً هراء. قبل ثلاثة أسابيع عرض رؤيته، نحن سندخل بقوة إلى غزة، وحماس ستلقي سلاحها، وسنطرد قيادتها إلى الخارج، بعد ذلك ستنشأ ظروف لتنفيذ رؤية ترامب. ترامب لم يعد مع هذه الرؤية، وهو (نتنياهو) ليس قادراً على هزيمة حماس بشكلٍ مطلق".

وأشار إلى أنه "سبق أن كانت 6 فرق للجيش في قطاع غزة، وكنا 5 مرات في جباليا، و4 مرات في بيت حانون، ومرتين في دير البلح، ومن يعتقد أنه سيحدث شيء آخر الآن هو مخطئ".