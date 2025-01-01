تصعيد دموي كبير ..مئات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وقصف وحرق خيام بخان يونس

القدس المحتلة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ٧٧ مواطن معظمهم من النساء والأطفال في سلسلة مجازر في مدينة غزة وجباليا البلد.

غزة والشمال

وارتقى ٣٢ شهيد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بقصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين ومركزا للشرطة وسط سوق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال مربع سكني لعائلة حلاوة ما اسفر عن استشهاد ٢٢ مواطن بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء .

كما استشهد نائب رئيس جامعة الأقصى الدكتور فايق الناعوق

والشهداء هم :

١- فايق مصطفى الناعوق

٢- عواطف عاطف القرعة ٢٤

٣- ضحى محمد حمودة ١٧

٤- ديما محمد حمودة عام ونصف

٥- ميرا عبدالله حمودة

٦- ميرفت سرار زغلول ٤٥ عام

٧- منار محفوظ زغلول (حمودة)

٨- غادة عمر دردونة

٩- غنى مروان دردونة

١٠- عبير محمد دردونة

١١- فاطمة محمد دردونة

١٢- تغريد عبدربه حمودة

١٣- خليل محمد دردونة

١٤- فتحية احمد الدبور

١٥- نهلة اسماعيل نبهان

١٦- ريم محفوظ زغلول (الدبور)

١٧- هبة محفوظ زغلول

١٨- ريم محمد دردونة

١٩- أنصاف محمد حمودة

٢٠- فاطمة مسعود الجمل

٢١- أمل أكرم جمعة

٢٢- عبد الباري يحيى الدعمه

٢٣- إيهاب يحيى الدعمه

٢٤- محمود حسام العطار

٢٥- محمد جمال عزام

٢٦- ماهر علي مهره

٢٧- راشد محمد دردونة

٢٨- نصري فايق حمودة

٢٩- احمد عدلي الدبور

٣٠- أيمن صلاح الصفطاوي

٣١- مصطفى عبدالغني المطوق

٣٢- ابراهيم عبدالكريم حمودة

كما نفذ جيش الاحتلال مساء الخميس مجزرة اخرى تطايرت فيها اجساد الفلسطينيين باستهداف شقة سكنية بشارع اليرموك وسط غزة ما اسفر عن استشهاد ١٥ مواطن وهم

١- محمود شحتو ابوحمزة

٢- زوجة محمود / ام حمزة

٣- رغد محمود شحتو

٤- حمزة محمود شحتو

٥- ديما حمزة شحتو

٦- محمود حمزة شحتو

٧- ندى محمود شحتو

٨- ابنها عصام السقا

٩- محمد زهدي شحتو

١٠- فرج علي فرج

١١- زينة فرج فرج

١٢- لين فرج فرج

١٣- رزان فرج فرج

١٤- سعاد فرج فرج

١٥- جوري فرج فرج .

جنوب قطاع غزة

واستشهد فجر اليوم الجمعة خمسة مواطنين اثر قصف خيمة قرب جامعة الأقصى بمواصي خان يونس بينهم امرأة حامل والشهداء هم : الشهيد ابراهيم خليل ابو طعيمة وزوجته الشهيدة هنادي شعبان أبو طعيمة ( ال سبت )

اطفالهم الثلاثة سميرة ٩ سنوات ، عازم ٦ سنوات ورأفت ابراهيم أبو طعيمة أربع سنوات.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية برفح جنوب القطاع.

وسط قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة البابا مساء الخميس في بلدة الزوايدة وسط القطاع وهم من النازحين من رفح.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مشافي القطاع ٥٠ شهيد بينهم شهيدان انتشال و ١٥٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥١٣٥٥ شهيد و ١١٧٢٤٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٩٧٨ شهيد، ٥٢٠٧ اصابة).