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14 شهيدا في قصف مركز شرطة جباليا البلد ومنزلا بحي الزيتون بمدينة غزة

الخميس 24 أبريل 2025 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 شهيدا في قصف مركز شرطة جباليا البلد ومنزلا بحي الزيتون بمدينة غزة



غزة/سما/

استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 9 شهداء وإصابة 13 آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلد.

وعرف من بين الشهداء: أحمد زياد دردونة، ماهر علي مهرة، محمد جمال عزام، عوني عماد "النشيط"، شادي كمال أبو وردة، محمود حسام العطار، عبد الباري يحيى الدعمة، إيهاب يحيى الدعمة، علاء عبد الله.

واستشهد اربعة مواطنين في قصف اسرائيلي بحي الزيتون حسب مصادر طبية فلسطينية.

 

ولليوم الـ 38 على التوالي، تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب العدوانية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار يوم 18 مارس الماضي، 1,928 شهيدًا إلى جانب 5,055 إصابة، وفق وزارة الصحة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 51 ألفًا و305 شهداء، بالإضافة لـ 117 ألفًا و96 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

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