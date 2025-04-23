كنس يهودية أمريكية تغلق أبوابها في وجه بن غفير

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن عددا من الكُنس اليهودية في مدينة نيويورك رفضت استضافة لقاء مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال زيارته للولايات المتحدة.



وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، من بين الكُنس التي رفضت الاستضافة كنيس "سفرا" وكنيس "بارك إيست"، مشيرة إلى أن الكنيسين هما الأكثر أهمية في نيويورك. وسبق أن زارهما الأسرى المحررون، ويستضيف دائما مسؤولين منتخبين - ولكن ليس بن غفير.

وطلب الوزير أن ينظم له يوم الخميس، في إحدى قاعات الكنيس لإقامة فعالية له، الأمر الذي قوبل بالرفض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجالية اليهودية قولها: "هذه جاليات مؤيدة لإسرائيل، لكن بن غفير يواجه صعوبة في إيجاد كُنس توافق على استقباله"، ولم يصدر أي تعليق من مكتب بن غفير حتى اللحظة.

وتوجه بن غفير مع وفده في زيارة مدتها ثمانية أيام إلى نيويورك وميامي وواشنطن، والتي وصفها بأنها "زيارة دولة" - ووافقت وزارة الخارجية على تمويلها.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن بن غفير لم يتمكن حتى الآن من تأمين لقاء مع نظيره وزير الأمن الداخلي الأمريكي، وفي هذه الأثناء ليس من الواضح ما هو الهدف السياسي من الزيارة.

كما زار بن غفير سجنا في ميامي وكان في اجتماع في منتجع مار إيه لاغو مع رجل أعمال إسرائيلي.