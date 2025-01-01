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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ93

الأربعاء 23 أبريل 2025 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ93



جنين/ سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ93 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مراسلتنا، بأن الاحتلال نصب بوابة حديدية قرب دوار العودة غرب المخيم، فيما سمع دوي انفجار في عمق المخيم الذي يمنع الاقتراب منه أو الدخول إليه.

وبحسب رئيس بلدية جنين محمد جرار فإن آليات الاحتلال تواصل عمليات الهدم داخل المخيم وسط تعتيم كامل حول عملها، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر نحو 600 منزل بشكل كامل، إضافة إلى أن كافة بيوت ومنازل المخيم لحقها دمار جزئي، وأصبحت غير صالحة للسكن.

ولفت إلى أن العمل ما زال جاريا لتأمين منازل متنقلة بشكل مؤقت للنازحين الذي بلغ عددهم إلى 21 ألف نازح، إذ سيتم العمل على استيعاب الأكثر حاجة في الفترة الأولى من خطة تأمين البيوت المتنقلة التي تعمل الحكومة عليها.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين استشهد 39 مواطنا، وأصيب العشرات بجروح، إضافة لعشرات المعتقلين.

وكان الإعلام العبري نشر يوم أمس صورة لعدد من جنود الاحتلال داخل المسجد الكبير بالمخيم.

وكانت مدرعات الاحتلال، اقتحمت مساء أمس بلدة يعبد جنوب جنين ودمرت مركبة لمواطن وبسطات للخضار وأعمدة للكهرباء، دون أن يبلغ عن إصابات. 

كما هدمت جرافات الاحتلال 10 دفيئات زراعية للمواطن واصف أبو فرحة ونجله، والمقامة على مساحة 10 دونمات، في قرية الجلمة شمال جنين.

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