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رئيس وزراء قطر: "إسرائيل" أظهرت عدم اهتمامها بصفقة

الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء قطر: "إسرائيل" أظهرت عدم اهتمامها بصفقة



الدوحة/سما/

»: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تعمل مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.
وقال المسؤول القطري الرفيع، في تصريحات لشبكة «الجزيرة»، بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء، «نعمل سويا إن شاء الله للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وهو أحد أهم المواضيع» في مباحثاته.

دعا من واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا

وأضاف أن «استمرار هذه الحرب العبثية وحصار أهلنا في غزة أمر غير مقبول»، وقال «نسعى للعمل على حل بأسرع وقت ممكن للوصول إلى صفقة لتبادل الرهائن ووقف الحرب في غزة».
وتابع ردا على سؤال «ما زلنا نعمل مع زملائنا في جمهورية مصر العربية للوصول إلى اتفاق» و»الأمر فيه تحديات كبيرة وصعوبات».
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنه «في الفترة الماضية كان السلوك الإسرائيلي واضحًا جدًا أنه غير مهتم بالتوصل إلى صفقة، ولكن نسعى لأن تكون هناك صفقة كاملة تنهي الحرب وتفرج عن كافة الرهائن وعن الأسرى الفلسطينيين».
وفيما يتعلق بإيران، قال المسؤول القطري «نتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة الوصول لاتفاق بأسرع وقت ممكن بخصوص البرنامج النووي الإيراني». وفي خصوص سوريا، قال إنه في «النقاش الذي دار بيني وبين وزير الخارجية الأمريكي بخصوص سوريا وجدنا أن هناك انفتاحا». وأضاف «مهم جدا أن يكون هناك رفع للعقوبات على الأشقاء في سوريا حتى تستطيع الحكومة أن تعمل وتوسيع الخدمات للأشقاء في سوريا».
وتابع «وجدنا نفسا إيجابيا في هذا الاتجاه وإن شاء الله نعمل مع الأشقاء في المنطقة للوصول إلى حلول لرفع العقوبات، وأيضا تسيير الأعمال في سوريا حتى تخرج من هذه المرحلة الصعبة».

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