مصادر في حماس: لم نتلق أي مقترح جديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة

غزة/سما/

أكدت مصادر في حماس، مساء اليوم، أن الحركة لم تتلق أي مقترح جديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة

كما ذكرت المصادر للتلفزيون العربي ، أنه لم يتوجه أي وفد من الحركة إلى القاهرة لبحث أي مقترحات جديدة

في المقابل، قال مصدر مصري للتلفزيون العربي: "حصلنا على تعهدات أميركية بالضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح الجديد.



ولفت المصدر المصري إلى أن هناك سعي أميركي قطري مصري للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة قبل زيارة ترمب إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية عربية ودولية، بأن مصر وقطر طرحتا مقترحا جديدا بشأن غزة، يتضمن هدنة تمتد سنوات، وتبادلا شاملا للأسرى، وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة.



وبحسب التقارير، فإن المقترح الجديد للهدنة يتضمن هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وهي أطول مدة تطرح منذ بدء الحرب، وتبادلا شاملا للأسرى حيث سيتم إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين، كما تتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة، مع تسليم إدارتها لجهة غير محددة (ربما سلطة فلسطينية أو تحالف دولي).

ويأتي المقترح بعد فشل تمديد الهدنة السابقة في مارس 2025، واشتعال مواجهات متقطعة.

ويختلف هذا المقترح عن المقترحات السابقة بأنه يركز على "وقف إطلاق النار الدائم" بدلا من الهدنات المؤقتة، مع جدول زمني طويل الأمد.

وتصر حماس على ضمانات لوقف دائم وإعادة إعمار غير مشروط، مع رفض أي نزع سلاح مسبق، فيما تربط إسرائيل أي اتفاق بـ"تفكيك البنية العسكرية لحماس" وضمان أمنها، وهو ما ترفضه الحركة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير ومطلع على المفاوضات إن وفدا من الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي محمد درويش ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية من المقرر أن يصل قريبا إلى القاهرة.

وصرح المسؤول بأن الحركة أبدت مرونة غير مسبوقة وأكدت استعدادها للتخلي عن حكم غزة لصالح أي كيان يتم التوافق عليه فلسطينيا وإقليميا، وقد يكون السلطة الفلسطينية أو هيئة جديدة، وفق ما ذكر تقرير "بي بي سي"، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.