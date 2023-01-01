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"إسرائيل" تقدر تكلفة استئناف وتوسيع الحرب على غزة بنحو 2.7 مليار دولار

الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقدر تكلفة استئناف وتوسيع الحرب على غزة بنحو 2.7 مليار دولار



القدس المحتلة/سما/

قدر الجيش الإسرائيلي تكلفة استئناف وتوسيع الحرب على قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي بـ10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار أمريكي).

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء: “تجدد الحرب في غزة قبل أكثر من شهر بعد وقف إطلاق النار، والنية الآن لتوسيع الحرب من خلال مناورة برية واسعة النطاق متجددة، يكلف الكثير من الأموال”.

وأوضحت أن “الجيش الإسرائيلي يتحدث بالفعل عن الحاجة إلى زيادة كبيرة في الميزانية بنحو 10 مليارات شيكل”.

وأضافت: “في الأيام الأخيرة، قامت المؤسسة الأمنية بحساب التكلفة الإضافية لإطالة أمد الحرب وتوسيعها، إلى درجة احتلال نحو 40 بالمئة من قطاع غزة في الأسابيع المقبلة، من أجل تعزيز أمن البلدات (المستوطنات) المحيطة بغزة ومنع تجدد واستمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل”.

وأشارت إلى أن هذه الحاجة إلى الزيادة في الميزانية “تم التعبير عنها بالفعل في الأيام الأخيرة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس”.

وقالت الصحيفة إن “كبار المسؤولين بوزارة المالية اندهشوا من المبلغ الذي سيطلبه الجيش الإسرائيلي كإضافة للميزانية والذي يصل إلى نحو 10 مليارات شيكل”.

ونقلت عن مسؤول كبير بوزارة المالية، لم تسمه: “من غير المعقول أن يكون من الممكن تخصيص 10 مليارات شيكل أخرى لميزانية الدفاع المتضخمة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “ليس بالإمكان زيادة الضرائب على المواطنين من أجل تغطية هذه التكاليف”.

وقالت: “في الوقت الحاضر، ليس هناك شك يذكر في أن أي زيادات ضريبية إضافية سيتم رفضها بشكل قاطع، والحل المفضل في حالة زيادة إضافية حتمية في ميزانية الدفاع، سيكون خفضا كبيرا آخر في ميزانيات الوزارات الحكومية وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار عُشر أو عُشرين”.

ومطلع العام الجاري، قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

وأفادت الصحيفة بأن تقديرات “بنك إسرائيل” تقضي بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.

وأوضحت أن المبلغ يشمل “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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