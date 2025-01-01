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"إسرائيل" تمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال لليوم الـ40

الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال لليوم الـ40



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع، لليوم الـ40 على التوالي.


وشددت وزارة الصحة في بيان رسمي على أن منع دخول تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع يعرقل جهود تنفيذ المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية لتعزيز الوقاية من هذا المرض الخطير.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذا المنع يهدد حياة أكثر من 602 ألف طفل ممن يواجهون خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة في حال لم يتم توفير التطعيمات بشكل عاجل.

كما أشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، والتي تشمل نقص التغذية السليمة ومياه الشرب النقية، تزيد من احتمالية تعرض الأطفال لمضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لإنهاء هذا الحصار غير الأخلاقي والسماح بإدخال التطعيمات فورا.

وأكدت أن الحق في الصحة هو حق إنساني أساسي، ولا يمكن استخدامه كأداة للعقاب الجماعي أو الضغط السياسي.

ودعت الوزارة إلى تدخل دولي عاجل لحماية مستقبل الأطفال في غزة، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة صحية وإنسانية ذات عواقب وخيمة على حياة الأجيال القادمة.

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