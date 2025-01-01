  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصادر مصرية: مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة

الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مصرية: مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة



القاهرة/سما/

قالت مصادر مصرية، في تصرحات لـ"التلفزيون العربي"، إن هناك مقترحا قطريا مصريا جديدا لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن المقترح تمت بلورته خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام.

وذكرت أن الهدنة المقترحة تشترط إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل إعلان حماس وضع السلاح، قائلة إن المقترح ينهي حكم حماس للقطاع على أن تديره لجنة الإسناد المجتمعي إداريا وقوات تابعة للسلطة.

وأكدت المصادر أن المقترح المصري القطري يضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرة إلى زيارة وفد إسرائيلي، القاهرة لمناقشة المقترح، وسيتم عرضه على وفد حماس برئاسة خليل الحية

الأكثر قراءة اليوم

"نبي الغضب" يعرّي نقاط ضعف ووهن الجيش الإسرائيلي في حربه ضد حماس

حكومة غزة تحذر من شائعات “هجرة جماعية” للفلسطينيين من القطاع

الأزمة تشتعل في إسرائيل.. رئيس “الشاباك” يرد بقوة على قرار إقالته بإدانة لنتنياهو ويكشف المستور في رسالة من 8 صفحات

اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة والنووي الإيراني

القسام توقع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة..

المقلوبة أساسها بيت حانون.. تفاعل واسع مع "كمين القسام" (شاهد)

سفير أميركا لدى "إسرائيل" للصحة العالمية: الضغط يجب أن يُمارس على حماس لدخول المساعدات

الأخبار الرئيسية

“الكابينت” الاسرائيلي يجتمع مساء اليوم الثلاثاء لحسم مستقبل حرب الإبادة في غزة ..

معركة رفح القادمة ..

غزة : عشرات الشهداء والجرحى وقصف جرافات واليات ازالة الركام في مختلف مناطق القطاع..

جولة مفاوضات جديدة ووفدان من حماس وإسرائيل يصلان القاهرة...

سموتريتش: أعتقد أن الوقت قد حان لمهاجمة غزة ولا مبرر لوجود الحكومة ان لم تفعل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية