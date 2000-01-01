عقد قران النجم التركي ريتشكول والمصممة الفلسطينية ليليان

عمان / وكالات/

في أجواء احتفالية ممزوجة بعبق الثقافة الفلسطينية والتركية، احتفل النجم التركي الشهير ريتشكول ومصممة الأزياء الفلسطينية الشابة ليليان عتيلي بعقد قرانهما يوم الخميس الماضي الموافق 17 أبريل في العاصمة الأردنية عمان.

هذا الحدث السعيد جاء تتويجا لقصة حب دامت أربع سنوات، شغلت خلالها الرأي العام التركي وألهمت الفنان المحبوب في كتابة العديد من أغانيه الرومانسية.

شهد الحفل الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، كنقطة التقاء بين عائلتي العروسين، أجواءً حميمية وعائلية، تخللتها فقرات فنية عكست تراث البلدين.

هذا المزيج الثقافي الفريد أضفى على المناسبة طابعا مميزا يعكس الانسجام والتناغم بين العروسين وعائلتيهما.

ليليان عتيلي، من مواليد مدينة رام الله عام 2000، تلقت تعليمها في مدرسة راهبات مار يوسف قبل أن تنتقل للعيش في إسطنبول عام 2019. أكملت تعليمها الجامعي في العاصمة التركية وحصلت على دبلوم في تصميم الأزياء من المعهد الفرنسي Vakko es mod.

بطموح وإصرار، أطلقت ليليان علامتها التجارية الخاصة بالألبسة النسائية "DENGAMI"، لتصبح أول شابة فلسطينية تنجح في تأسيس علامة تجارية مستقلة في إسطنبول.

على مدى السنوات الأربع الماضية، شكلت قصة الحب بين ريتشكول وليليان مصدر إلهام غني للفنان التركي. ألّف وغنى لها العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا واستحسانًا كبيرًا في الساحة الفنية التركية.

ومن المنتظر أن يطرح ريتشكول ألبومه الجديد في الثالث من شهر مايو/أيار المقبل، والذي ستعكس أغانيه تفاصيل قصة حبهما الناجحة وبداية فصل جديد في حياتهما الزوجية، متحدين بذلك اختلاف الجنسية واللغة.

يترقب محبو النجمين ومتابعو قصة حبهما حفل الزفاف الذي من المقرر إقامته بعد عيد الأضحى المبارك في مدينة إسطنبول، حيث سيحضره الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والملحنين الأتراك، للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وتتويج قصة الحب التي أسرت القلوب.