عدوان الاحتلال على طولكرم يدخل يومه الـ86: تصعيد مستمر من اقتحامات واعتقالات

طولكرم/ سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ86، على التوالي، ولليوم الـ73 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر من اقتحامات، ومداهمات، واعتقالات، واستيلاء على منازل.

وأفادت مصادر كحلية بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها الواسعة في مدينة طولكرم وضواحيها، وجابت آلياتها صباح اليوم الشوارع، وهي تسير عكس اتجاه السير، مرورا الحي الشرقي وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع نابلس، باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأضافت، أن جرافة عسكرية شرعت صباح اليوم بتجريف أراضٍ زراعية بمحاذاة بوابة "نتسانيعوز"، غرب المدينة، متزامنا مع انتشار جنود الاحتلال في محيط المنطقة، ومنع الاقتراب.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة مداهمات واسعة في منازل المواطنين في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وسط تفتيشها وتخريب محتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين، هم: أحمد الغزاوي، ومحمد أكرم فرج الله، وزكريا الحصري، فيما اعتقلت المواطن أحمد حسن متروك من منزله القريب من مخيم طولكرم، علما انه معتقل سابق.

وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الرصاص الحي بكثافة داخل مخيم نور شمس، تزامنا مع اقتحام واسع للمخيم، وسط حالة من الاستنفار في صفوف قوات الاحتلال، مع الاستمرار في عمليات إخلاء السكان من منازلهم، في محيط جبل النصر والمنطقة الغربية لمخيم نور شمس، تحت تهديد السلاح.

كما اقتحمت مدرعتان للاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، المدينة من مدخلها الجنوبي، وجابتا شوارعها الرئيسية باتجاه الحي الشرقي ومفرق الشاهد، وشارع المقاطعة صوب محيط مخيم طولكرم، قبل توجههما الى منطقة الشعرواية شمال المحافظة مرورا بضاحية شويكة.

وتشهد مدينة طولكرم يوميا تصعيدا في الاقتحامات والاعتقالات، في إطار عدوانها المستمر عليها وعلى مخيميها وضواحيها، ويشمل انتشار الآليات الراجلة والمحمولة في الاحياء الرئيسية منها، ومطاردة الشبان والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال والاحتجاز لساعات طويلة، بعد الاستيلاء على هوياتهم الشخصية وهواتفهم النقالة.

كما يشهد مخيم طولكرم تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال التي تواصل اعمال التجريف والتخريب والتدمير للشوارع المهدمة وممتلكات المواطنين، واغلاق مداخله بالسواتر الترابية والاسلاك الشائكة، في الوقت الذي أصبح خاليا من سكانه بعد تهجيرهم من منازلهم قسرا وتحويلها لثكنات عسكرية.

ويواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.

هذا وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم اكثر من 24 الف مواطن، الى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.