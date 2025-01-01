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النظام السوري يعتقل قياديين في حركة الجهاد الإسلامي لأول مرة

الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النظام السوري يعتقل قياديين في حركة الجهاد الإسلامي لأول مرة



دمشق/ وكالات/

 كشفت مصادر فلسطينية في دمشق عن اعتقال قوات الأمن السورية قياديين فلسطينيين اثنين، ليل الأحد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "قوات الأمن السورية اعتقلت مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في سوريا خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر، في دمشق".

وكشفت المصادر عن حركة كبيرة من القيادات الفلسطينية والعربية في داخل سوريا وخارجها، للإفراج عن القيادي الفلسطيني.

وحركة الجهاد من الفصائل الفلسطينية التي لم تغادر سوريا بعد سقوط نظام الأسد، باعتبارها لم تكن تقف إلى جانبه وتقاتل معه مثل بعض الفصائل التي غادرت البلاد.

وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال قيادي فلسطيني في سوريا، حيث يتواجد على الساحة السورية أكثر من 13 فصيلا فلسطينيا، بعضها غادر دمشق.

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