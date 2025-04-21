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في أول زيارة رسمية .. بن غفير يصل الولايات المتحدة

الإثنين 21 أبريل 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول زيارة رسمية .. بن غفير يصل الولايات المتحدة



القدس المحتلة/سما/

 وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في أول زيارة رسمية له منذ مقاطعته من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكان الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن قاطعت بن غفير، وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بسبب مواقفه المعارضة للسلام والداعية للحرب ولتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم وإقامة المستوطنات بقطاع غزة بعد احتلاله.

وقال مكتب بن غفير في بيان، إنه وصل الولايات المتحدة “في زيارة دبلوماسية وسياسية، سيزور خلالها عدة ولايات أمريكية”.

وأضاف البيان أنه “من المتوقع أن يلتقي بن غفير خلال الزيارة بممثلي الجاليات اليهودية وشخصيات عامة ومسؤولين في الحكومة الأمريكية”.

ولم يحدد البيان المسؤولين الأمريكيين الذين سيلتقي بهم، ولا مدة الزيارة.

وهذه هي أول زيارة رسمية لبن غفير إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ تسلمه منصبه نهاية العام 2022 ومنذ تولي ترامب مهامه في يناير الماضي.

وخلال العامين الماضيين أفادت تقارير بأن إدارة بايدن كانت تعتزم وضع بن غفير ووزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على قوائم العقوبات الأمريكية.

وكان سموتريتش أدى زيارة رسمية للولايات المتحدة للمرة الأولى، في فبراير/ شباط الماضي بعد أن قاطعته إدارة بايدن، والتقى آنذاك مع سكوت بيسنت، وزير الخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويواصل كل من بن غفير وسموتريتش الدعوات للاستيطان وضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة وقطع المساعدات الإنسانية عن القطاع وإقامة المستوطنات فيه وتهجير سكانه.

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