تعليقات مصرية على دعوات إسرائيلية لحرق المسجد الأقصى

القاهرة/سما/

في رد فعل رسمي وشعبي واسع، توالت الإدانات المصرية للدعوات التحريضية الصادرة عن منظمات استيطانية إسرائيلية تدعو لاستهداف المسجد الأقصى وقبة الصخرة.



وأدان الشيخ سعد الفقي، الباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، في تصريحات لـRT هذه الدعوات بشدة، واصفا إياها بأنها "تمثل استفزازا صارخا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم". وأكد الفقي على موقف مصر الثابت الرافض لمثل هذه التصريحات الخطيرة، محذرا من عواقب المساس بالمقدسات الدينية في القدس الشريف.

كما حذر الفقي من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية داخل الحرم القدسي الشريف، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لوقف هذه الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي وتفاقم من تدهور الأوضاع في المنطقة".

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير البارز في القانون الدولي، في تصريحات لـRT بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أدان هذه الدعوات. وأوضح مهران أن الموقف المصري "ليس مجرد إدانة دبلوماسية روتينية، بل هو تعبير عن مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه مقدسات الأمة".

وأكد الخبير القانوني أن هذه الدعوات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مستندا في ذلك إلى:

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية

اتفاقيات جنيف الرابعة

القرارات الأممية الخاصة بوضع القدس

وحذر مهران من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الدعوات يشجع على المزيد من التطرف"، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى يمثل "تراثا إنسانيا عالميا يجب الحفاظ عليه".

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أصدرت بيانا رسميا أعربت فيه عن "استنكارها الشديد" لهذه الدعوات، مؤكدة على "رفضها القاطع لأي مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وتصاعد في الآونة الأخيرة التوترات في القدس بسبب دعوات تحريضية من منظمات استيطانية إسرائيلية، تضمنت نشر فيديو مُنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي يُظهر تفجير المسجد الأقصى وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، تحت عنوان "العام القادم في القدس".

ووصفت الخارجية الفلسطينية الدعوات التي التحريضية بأنها "ممنهجة" تثير مخاوف من تصعيد خطير، خاصة في ظل ما ينظر إليه كضعف في ردود الفعل الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وتتزامن هذه الأحداث مع استمرار الاعتداءات على المسيحيين في القدس، بما في ذلك منع وصولهم إلى كنائسهم خلال الأعياد المسيحية، مما يُفاقم التوترات الدينية والسياسية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متزايدة للمجتمع الدولي بسبب ما يُوصف بـ"الصمت" أو "الضعف" في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومخالفة إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة مثل القرار 478 (1980) الذي يرفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وقرارات اليونيسكو التي تؤكد على الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى.