عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ91

جنين/سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ 91 على التوالي، وسط عمليات تجريف، وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ويواصل جنود الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية برفقة صهاريج وقود وأخرى مياه من حاجز الجلمة الى محيط مخيم جنين.

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، خلال اتصال هاتفي مع "وفا"، إن آليات الاحتلال تواصل عمليات هدم المنازل داخل مخيم جنين، وسط تشديد الحصار عليه، ومنع دخول أي جهة، أو شخص إليه.

وأشار إلى أن الطواقم الفنية في البلدية تواصل العمل في محيط المخيم وعلى أطرافه، مع استمرار المحاولات للعمل في المنطقة الغربية، لإصلاح ما دمره الاحتلال من بنية تحتيه، رغم المخاطر المحدقة.

وأكد جرار أن الاحصائيات تشير الى تدمير 600 وحدة سكنية بشكل كامل في المخيم، إضافة الى ان تعرض منازل أخرى إلى تدمير جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن.

وبحسب وزارة الاشغال، فإن العمل جارٍ لتأمين مأوى مؤقت للنازحين في منطقة واد برقين، حيث سيضم في البداية 32 بيتا متنقلا، ويتسع كل بيت لـخمسة أفراد.

من جهته محافظ جنين كمال أبو الرب في تصريح له، أمس الأحد، إن الجهود متواصلة لحل أزمة النزوح المؤقت في محافظتي جنين وطولكرم، من خلال توفير كرافانات في قطع اراضي قريبة من المخيمات.

وبحسب أبو الرب، فإن عدد النازحين وصل الى 21 ألف نازح، موزعين على عموم المحافظة، حيث يتواجد في المدينة 6 آلاف نازح، فيما يسكن 3200 في سكنات الجامعة العربية الأمريكية، وتستقبل ببدة برقين 4181 نازحا.

واستشهد، مساء أمس الأحد، الشاب سليمان فواز مناصرة (25 عاما)، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاهه، عند مدخل مستعمرة "حومش" المقامة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقام باحتجاز جثمانه.

كما أغلق جنود الاحتلال الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين ومدخل بلدة بزاريا، بحجة تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة.

واعتقل جنود الاحتلال، يوم أمس، شابين من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر دان واليامون غرب جنين، وانتشرت في أحيائها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، واستهدفت صحفيين اثناء تغطيتهم لعدوان الاحتلال عند أحد مداخل مخيم جنين.

وكانت جرافات الاحتلال قد وضعت سواتر ترابية في محيط مسجد طوالبة عند المدخل الشمالي لمخيم جنين، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين.

ووصل عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 91 يوما الى 39 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.