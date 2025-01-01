  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي ويجب وقف النار الان

الإثنين 21 أبريل 2025 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي ويجب وقف النار الان



غزة /سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إن الغالبية العظمى من سكان غزة هم من الأطفال والنساء والرجال المدنيين ويعانون معاناة لا يمكن وصفها.

وأكدت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف إطلاق النار الآن.

وتدير "أونروا" حاليا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة وتؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وقدرت الأمم المتحدة أن قرابة 420 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ استئناف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس “الشاباك” قد يقلب الطاولة على نتنياهو في اللحظة الأخيرة.. ما قصة اعتراف “الظرف المختوم”؟

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الاحتلال يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله: شهيدان بغارتين جنوبي لبنان

إعدام عناصر الإنقاذ برفح: تحقيق الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق جنوده النار

«كتائب القسام» تعلن تنفيذ كمين «كسر السيف» بشمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة : 39 شهيدا و 62 إصابة خلال يوم في غزة

سموتريتش: إعادة الاسرى ليست الهدف الأهم ..

الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

عشرات الشهداء والجرحى في قصف اسرائيلي متواصل لمناطق مختلفة من قطاع غزة..

20250324114345afpp-afp_37mw6qx.h-730x438

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية