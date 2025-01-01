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"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الإثنين 21 أبريل 2025 03:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة



غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم الأحد، مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية متوغلة على تخوم حي التفاح شرق مدينة غزة شمال القطاع.


والسبت، أعلنت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد قوة إسرائيلية توغلت شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة واستهداف عدة آليات في عملية أخرى.

وقالت القسام في بيان إن عناصرها تمكنوا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة ميركفاه 4 وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي "ياسين 105" في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

ومساء السبت، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل ضابط "قصاص أثر" في معارك شمال غزة.

وقتل الجندي الكشاف الرقيب أول غالب نصار وأصيب 5 بنيران مضادة للدبابات في بيت حانون ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده منذ استئناف حربه ضد قطاع غزة لترتفع حصيلة قتلاه إلى 848 عسكريا.

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