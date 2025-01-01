أعضاء كنيست ورئيس بلدية القدس يقتحمون حي بطن الهوى جنوبي المسجد الأقصى

قالت وسائل إعلام محلية إن أعضاء من الكنيست الإسرائيلي ورئيس بلدية القدس موشيه ليون، اقتحموا حي بطن الهوى بسلوان جنوبي المسجد الأقصى، يوم الأحد، برفقة مستوطنين.

وأفاد "مركز معلومات وادي حلوة - القدس" بأن مستوطنين من جمعية "عطيرت كوهنيم" وأعضاء كنيست تجولوا في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وقاموا بجولة وسط انتشار كثيف للقوات الإسرائيلية في البؤر الاستيطانية التي تم السيطرة عليها وتهجير سكانها.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون يوم الأحد باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأوضح شهود عيان أن الشرطة حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.