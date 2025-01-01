  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصر: قرار عاجل للنيابة بحق شبكة مخدرات تتزعمها إعلامية شهيرة

الإثنين 21 أبريل 2025 02:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: قرار عاجل للنيابة بحق شبكة مخدرات تتزعمها إعلامية شهيرة



القاهرة/سما/

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا عاجلا بسرعة ضبط وإحضار متهمين جدد متورطين في شبكة اتجار بالمخدرات تتزعمها المنتجة والإعلامية الشهيرة سارة خليفة.

 

ويأتي قرار النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار متهمين آخرين بعد ساعات من القبض على خليفة داخل شقة فاخرة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، حيث ضُبطت متلبسة بحيازة كميات من المواد المخدرة المعدة للتوزيع.

بدأت القضية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات سرية دقيقة تفيد بإدارة سارة خليفة، البالغة من العمر 31 عامًا لنشاط إجرامي منظم يركز على ترويج المواد المخدرة في أوساط راقية بالقاهرة.

وأوضح بيان للأجهزة الأمنية المصرية أنه بعد مراقبة دقيقة داهمت قوات الأمن شقتها الفاخرة حيث عُثر على مواد مخدرة وأدوات تغليف متطورة ومقاييس إلكترونية تُستخدم لتقسيم الجرعات.

وكشفت التحريات أن الشقة كانت بمثابة "مركز لوجستي" لتوزيع المخدرات على نطاق واسع، مع شبكة اتصالات معقدة تربط بين موردين وعملاء من فئات اجتماعية متنوعة.

وأوضح بيان للأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة وكذا كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وسارة خليفة التي اشتهرت بخطبتها السابقة لنجم الكرة محمود عبد المنعم "كهربا"، بدأت مسيرتها الإعلامية في قناة إخبارية دولية خلال تقديم برنامج "من القاهرة" لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تتحول إلى الإنتاج الفني، ورغم شهرتها ارتبط اسمها سابقًا بقضية تزوير أوراق رسمية لصالح المطرب عصام صاصا مما أثار جدلاً واسعًا

الأكثر قراءة اليوم

الصين تتوعد دول اخرى برد حاسم على الحروب التجارية

رئيس “الشاباك” قد يقلب الطاولة على نتنياهو في اللحظة الأخيرة.. ما قصة اعتراف “الظرف المختوم”؟

الإعلام العبري : جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ "مناورة كبرى" تستهدف مدينة غزة وإنشاء مراكز توزيع مساعدات داخلها..

لاول مرة..إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "نخبة القسام" المشاركين في معركة كيبوتس "نير عوز"

في رد عنيف على تعليق المبعوثة الأميركية ..جنبلاط: الأمريكية البشعة!

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

قطر: محبطون من بطء عملية التفاوض حول صفقة غزة

الأخبار الرئيسية

6804c12c4c59b7197054e0f3

31 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد

68055efe4c59b7333a69b309 (1)

مسؤول إسرائيلي رفيع: نملك القدرة على دفع الأمور على الأرض نحو أقرب نقطة ممكنة من ضم الضفة الغربية

لابيد يحذر من “اغتيالات سياسية” ويحمل نتنياهو مسؤولية التحريض : رئيس الشاباك على رأس مَن يتلقون التهديدات” بالقتل

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

20250420123053

الاحتلال يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله: شهيدان بغارتين جنوبي لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية