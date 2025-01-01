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الجيش اللبناني: أحبطنا عملية إطلاق صواريخ من صيدا باتجاه فلسطين المحتلة

الإثنين 21 أبريل 2025 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني: أحبطنا عملية إطلاق صواريخ من صيدا باتجاه فلسطين المحتلة



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، أنه أحبط عملية إطلاق صواريخ من منطقة صيدا جنوب البلاد باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وقال الجيش اللبناني في بيان: "دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا - الزهراني جنوب لبنان وضبطت عددا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".

وأشار الجيش اللبناني إلى أن العملية تمت نتيجة الرصد والتحقيقات ومعلومات عن "التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتأتي هذه العملية في ظل توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي، توقيف عدد من أفراد مجموعة لبنانية فلسطينية، نفذت عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل في مارس الماضي.

ويحاول الجيش اللبناني منع أي تصعيد غير منضبط قد يؤدي إلى مواجهات أوسع، خاصة مع استمرار التهديدات الإسرائيلية باستهداف لبنان في حال استمرار إطلاق الصواريخ.

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