لحظة محرجة في البيت الأبيض.. مترجمة ميلوني تفقد السيطرة ورئيسة الوزراء تتدخل (فيديو)

وبعد أن واجهت صعوبة على ما يبدو في الترجمة خلال اجتماع بالبيت الأبيض جمع ترامب مع ميلوني، قدمت مترجمة رئيسة الوزراء الإيطالية اعتذارا علنيا.

وقالت فالنتينا مايوليني روثباخر لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية السبت: "ما حدث هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمترجم فوري، أمر محرج للغاية".

وعندما لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، تولت الأمر وترجمت ملاحظاتها إلى اللغة الإنجليزية.

وقالت مايوليني روثباخر: "كانت ميلوني محقة في مقاطعتي، كانت جلسة مهمة للغاية، وكل كلمة فيها كانت ذات وزن كبير".

وأضافت: "لحسن الحظ، لم أقل شيئا خطأ".

وأشارت المترجمة إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تزور فيها البيت الأبيض، وأنها لم تتلق أي مساعدة، وكان هناك الكثير من الضجيج.

ثم توجه ترامب إليها قائلا: "من فضلك، من فضلك" وأوضحت أن كل هذا ربما أربكها.

وعادة ما يكون المترجمون حاضرين في الاجتماعات الدولية، حيث يفضل الزعماء السياسيون استخدام لغتهم الأم في الأماكن العامة حتى عندما يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد، كما تفعل ميلوني.

ومايوليني روثباخر مترجمة تتمتع بخبرة واسعة وعملت في عدد من القمم.