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«كتائب القسام» تعلن تنفيذ كمين «كسر السيف» بشمال قطاع غزة

الأحد 20 أبريل 2025 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
«كتائب القسام» تعلن تنفيذ كمين «كسر السيف» بشمال قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت «كتائب القسام»؛ الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، تنفيذ كمين عسكري أطلقت عليه اسم «كسر السيف» شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت «كتائب القسام»، في بيان: «خلال كمين مركب أمس السبت، نفذنا كمين (كسر السيف) شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع».

وأضافت «كتائب القسام» أنه خلال الكمين جرى استهداف «جيب عسكري من نوع (ستورم) يتبع قيادة (كتيبة جمع المعلومات القتالية) في (فرقة غزة)، بقذيفة مضادة للدروع، أوقعت إصابات محققة».

وأشارت إلى أنه «فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ، تم استهدافها بعبوة (تلفزيونية3) مضادة للأفراد»، وأن عناصرها «أوقعوا أفرادَها بين قتيل وجريح».

وتابعت أن مقاتليها استهدفوا «موقعاً مستحدثاً لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف (آر بي جي)، وأمطروه بعدد من قذائف (الهاون)».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة، وهو أول قتيل يتكبده منذ استئناف الهجمات وانهيار وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في 18 مارس (آذار) الماضي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر الجيش أن الرقيب أول، غالب سليمان النصاصرة (35 عاماً)، قُتل «خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة»، مضيفاً أن 3 جنود آخرين أُصيبوا في المواجهات نفسها؛ بينهم امرأتان.

وقُتل 412 جندياً إسرائيلياً في حرب غزة منذ الهجوم البري الذي شنه الجيش في القطاع الفلسطيني يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

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