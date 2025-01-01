الاحتلال يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله: شهيدان بغارتين جنوبي لبنان

بيروت/سما/

استشهد شخصان وأصيب آخران، اليوم الأحد، في غارتين شنّتهما مسيّرتان إسرائيليتان استهدفتا غرفة جاهزة في بلدة حولا، وسيارة في بلدة كوثرية السياد، جنوبي لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، طالت تحديدًا منطقة جل شهاب الواقعة بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف، إضافة إلى منطقة بصليا.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، قائلة "شهيد جراء الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله، حسين علي نصر، بوقت سابق اليوم.

وقال في بيان إن "نصر عمل في إطار منصبه على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان، لإعمار قدرات حزب الله العسكرية".

وذكر أنه "في إطار ذلك دفع مع جهات إيرانية بنقل وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضًا، عن طريق مطار بيروت الدولي".

وادعى أن نصر "ارتبط بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفي لصالح حزب الله ويساعدون في عمليات التهريب. كما أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية اللبنانية، كما تورط في ادارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع".

ونقلت القناة الإسرائيلية 12، عن مصدر أمنيّ إسرائيليّ، لم تسمّه، القول "نهاجم بنى تحتية ومنصّات إطلاق نار لحزب الله بلبنان"، عادّا أن هذا "يوم هام جدا".

وقبل ذلك، نفّذت طائرة إسرائيلية، ظهر اليوم، غارة جوية استهدفت بلدة حولا جنوبي لبنان، بصاروخين، وفق ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الغارة على حولا أسفرت عن استشهاد شخص، وذلك في أعقاب استشهاد شخص باستهداف مركبة في بلدة كوثرية السياد، شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان.

هذا واستُشهد 4 أشخاص وأُصيب أربعة آخرون، اليوم الأحد، من جراء انفجار ذخائر داخل آلية تابعة لفوج الهندسة في الجيش اللبناني، بحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني.

جاء ذلك أثناء مرور الآلية على طريق عام بلدة بريقع جنوبي لبنان، وفق ما أفادت تقارير لبنانية، فيما تحدثت تقارير محلية عن هجوم نفذ بواسطة مسيّرة إسرائيلية.

وكانت تقارير لبنانية قد أفادت بأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء انفجار ذخائر كانت منقولة داخل آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة – بريقع في محافظة النبطية.

ولم يُحسم حتى الآن سبب الانفجار، وفقا للتقارير.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أنه "تم نقل جريح ثان إلى المستشفى ما يرفع الحصيلة النهائية إلى شهيد وجريحين" في كوثرية السياد.

وسُجّل تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّرات الإسرائيلية في أجواء المنطقة عقب الغارة، فيما توجهت فرق الإسعاف إلى موقع الاستهداف، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني إحباطه عملية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، عبر مداهمة شقة في منطقة صيدا - الزهراني وضبط صواريخ ومنصات إطلاق المخصصة لها.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه "نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان "على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، شقة سكنية في منطقة صيدا – الزهراني، وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".

وأشار الجيش إلى أنه "تم تسليم المضبوطات، وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص"، وذلك في إطار تنفيذ الجيش اللبناني لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وإحباط الهجمات على مواقع إسرائيلية من الأراضي اللبنانية.