عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين يدخل شهره الرابع

جنين/ سما/

يدخل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين شهره الرابع، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

واعتقل جنود الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، شابين من بلدة عرابة جنوب جنين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اقتحمت آليات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم بلدة كفردان غرب جنين برفقة جرافة عسكرية وانتشرت في أحيائها وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة صهاريج وقود من حاجز الجلمة الى محيط مخيم جنين.

وكانت جرافات الاحتلال قد وضعت سواتر ترابية في محيط مسجد طوالبة عند المدخل الشمالي لمخيم جنين، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات الجنوبية لمدينة جنين، حيث اقتحمت آليات الاحتلال بلدات جبع، وعرابة، وسيريس جنوب المحافظة، وبرقين غربا، حيث اعتقلت الشاب رمزي خلوف من منزله.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب في تصريح له، اليوم الأحد، إن الجهود متواصلة لحل أزمة النزوح المؤقت في محافظتي جنين وطولكرم من خلال توفير كرافانات في قطع اراضي قريبة من المخيمات.

وبحسب أبو الرب فإن عدد النازحين وصل الى 21 ألف نازح، موزعين على عموم المحافظة، حيث يتواجد في المدينة 6 آلاف نازح، فيما يسكن 3200 في سكنات الجامعة العربية الأمريكية، وتستقبل ببدة برقين 4181 نازحا.

وبحسب وزارة الاشغال فان الاجتماعات لتأمين مأوى مؤقت للنازحين في منطقة واد برقين حيث سيضم في البداية 32 بيتا متنقلا ويتسع كل بيت لـ 5 أفراد.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان

وفي مكان المستعمرة التي كانت مقامة على أراضي بلدة صانور جنوب جنين والتي تم اخلاؤها عام 2005، قام مجموعة من المستعمرين باقتحامها وزراعة عدد من الاشجار.

ووصل عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 90 يوما الى 38 شهيدا وعشرات الإصابات، إضافة لعشرات المعتقلين.