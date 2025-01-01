  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الصين تتوعد دول اخرى برد حاسم على الحروب التجارية

الأحد 20 أبريل 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تتوعد دول اخرى برد حاسم على الحروب التجارية



واشنطن / وكالات /

قال شيه فنغ السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، إن سلطات بلاده سترد باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة إذا فرضت عليها دول أخرى رسوما جمركية وحروبا تجارية.

وأضاف السفير في حديث، نشرته البعثة الدبلوماسية الصينية في واشنطن على موقعها الإلكتروني: "تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية. ويتم التمسك بذلك ليس فقط لحماية المصالح الوطنية للصين وكرامتها، بل وكذلك لحماية النظام التجاري والاقتصادي الدولي والعدالة والإنصاف الدوليين".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه إذا فرضت دول أخرى "رسوم جمركية وحروبا تجارية" على الصين، فإن بكين سترد وستتخذ "إجراءات مضادة حاسمة".

وقال شيه فنغ: "في ظروف عدم الاستقرار وعدم اليقين في العالم، تبقى الصين السوق الضخمة الواعدة أكثر في كل العالم، وتبقى كذلك القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وأفضل وجهة استثمارية للمستثمرين الأجانب".

وشدد السفير الصيني، على أن تنمية وتطور بلاده تظل "فرصة مشتركة للعالم أجمع".

ويذكر أن ترامب أعلن في الثاني من أبريل، فرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيّز التنفيذ في الخامس من أبريل، في حين بدأت الرسوم الفردية في التاسع من الشهر ذاته. وقد بلغت الرسوم على فيتنام 46%، وعلى كمبوديا 49%، وعلى ماليزيا 24%. وفي التاسع من أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل، لمدة 90 يوما، بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول والأقاليم بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.

وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضا. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة "الشاباك" للوصول إلى معلومات عن الأسرى

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يمهد لمناورة تقسم مدينة غزة شطرين

أمريكا تطلب مجددا لقاء مباشرا مع حماس..

القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي لعائلته.. ناشد ترامب (شاهد)

أبو عبيدة يتحدث عن إمكانية مقتل الأسير عيدان ألكساندر

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين بحادث أمني خطير شرق غزة

إعلام عبري يتحدث عن تأثير الحرب على مصر وسر قدرة السيسي على إدارة ملفات ساخنة وخطيرة بقوة

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ "مناورة كبرى" تستهدف مدينة غزة وإنشاء مراكز توزيع مساعدات داخلها..

لاول مرة..إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "نخبة القسام" المشاركين في معركة كيبوتس "نير عوز"

عشرات من المتطرفين اليهود يستعدون لدخول قطاع غزة لاقامة مستوطنات جديدة ..

34 يوما لعودة المقتلة.. شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة

سنقضي على حماس”.. سموتريتش يجدد تصريحاته التحريضية لاستمرار حرب الإبادة في غزة واحتلالها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية