الطقس: أجواء ربيعية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا حيث يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 11-13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا حيث يطرا انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 7-8 درجات مئوية وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.