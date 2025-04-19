نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت في كلمة مسجلة له إن الحرب على غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس، فيما تطرق إلى المحادثات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران إنه ملتزم بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وذكر نتنياهو أنه أوعز للجيش بزيادة الهجمات والضغط على حماس، وقال "نحن في حرب الانبعاث الدائرة في سبع جبهات، ولهذه الحرب هنالك أثمان باهظة جدا، ولا مبرر أمامنا إلا مواصلة القتال على وجودنا حتى النصر".

واعتبر "نحن في خضم مرحلة حاسمة للمعركة وهي تتطلب الصبر والعزيمة من أجل النصر، وإذا خضعنا لإملاءات حماس الآن فإن الإنجازات التي حققناها ستذهب إلى البالوعة".

ولفت نتنياهو إلى أنه "لو خضعنا لدعوات إنهاء الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة لما كنا قد نفذنا الدخول إلى رفح واحتلال محور "فيلادلفيا’ وعملية ’البيجر’ واغتيال السنوار وهنية ونصر الله، وتهيأة الظروف لإسقاط نظام الأسد والضربة القوية التي لحقت بمحور إيران، ولما كنا قد غيرنا وجه الشرق الأوسط ولكنا تحت تهديد وجودي".

وأضاف أن "حماس رفضت مجددا نهاية الأسبوع مقترحا لاستعادة نصف الأسرى الأحياء وعدد كبير من الأموات، وهي تطالب بإنهاء الحرب وبقائها في الحكم وإعادة إعمار غزة لتتمكن من تسليح نفسها".

وتابع نتنياهو، أن "رضوخنا مقابل هذه الشروط سيوصل رسالة إلى أعداء إسرائيل بأنه من خلال خطف الإسرائيليين بالإمكان إرضاخ دولة إسرائيل، كما أن الرؤية المهمة للرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لن تتحقق والتي تتغير بموجبها وجه غزة إلى الأبد ويضمن الحياة بأمن في دولتنا".

وقال "سنزيد الضغط على حماس حتى نحقق كل أهداف الحرب. لن نستغني عن أي مختطف ونحن مصممون على استعادة جميعهم"، مضيفا "نحن في خضم حرب متعددة الجبهات ولم يسبق لها مثيل، ما زال أمامنا الكثير من التحديات وسنتغلب عليها".

وتطرق إلى إيران بالقول، "أنا ملتزم بمنع إيران من حيازة سلاح نووي ولن أتنازل عن ذلك".