مسؤول كبير في "حزب الله" يكشف أسباب انسحاب الحزب من مواقع على حدود لبنان مع سوريا

أكد مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني يوم الجمعة أن ما جرى في الحدود الشرقية نتيجة متغيرات في سوريا، موضحا أن التنسيق مع الجيش كان عاليا بدعم من الأهالي والعشائر.
وأوضح مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا في حديثه عن "العلاقة بين الجيش والمقاومة"، قائلا: "حزب الله عند الحدود الشرقية، بعد التغيرات التي حصلت في سوريا، صار من الطبيعي أن يترك المواقع التي لديه".
وأكد صفا أنه "عندما وجد الجيش نفسه أنه في معركة جراء هجوم بعض الفصائل الشاذة، ساندته الأهالي والعشائر وأهل المنطقة". مضيفا: "حتى الآن المنطقة الحدودية الشرقية هي في عهدة الجيش اللبناني، ويبقى أن يكمل باتجاه الحدود الشمالية".
ولفت إلى أن: "هناك حالة من الأصوات المطلوب منها أن توهّن بشيء اسمه مقاومة وبيئة المقاومة". داعيا "الناس إلى أن يكونوا مطمئنين ومرتاحين، فالمقاومة بخير، وحزب الله وقيادته أيضا بخير، وكل ما يحصل على مستوى الجنوب أو البقاع أو بيروت أو الضاحية، كل هذه الأمور هي نتيجة علم وتنسيق مسبق".
وأكد أن "العلاقة مع الجيش اللبناني علاقة طبيعية، والتنسيق معه أمر عادي وطبيعي"، موضحا أنه "منذ إعلان وقف العمليات العدائية (اتفاق 1701)، نحن بدأنا عقد سلسلة لقاءات مع الجيش اللبناني، وكان حينها العماد جوزيف عون قائدا للجيش".
وقال إن "ما هو مطلوب من حزب الله نفذه حزب الله في منطقة 1701، وما هو مطلوب من الجيش اللبناني نفذه وما زال ينفذه حتى الآن، إلا أن الإسرائيلي لم يطبق هذا الاتفاق".
ورأى أن "هناك ماكينة لصنع الكذب باستمرار، منذ وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، وكأنها تريد أن تحدث مشكلة في البلد، وكأنها تريد ألا يكون هناك سلم أهلي حقيقي في البلد".
وأضاف: "الجيش اللبناني في تلك المنطقة وفي غيرها ينسق، ولا يستطيع إلا أن ينسق، لأنه عندما نتحدث عن المقاومة، نتحدث عن المقاومة في الجنوب، ونتحدث عن المقاومة في البقاع، ونتحدث عن بيئة المقاومة في كل هذه المناطق".
وأشار صفا إلى أن "آلة الكذب التي كانت تعمل وما زالت تعمل، وكأنها تريد أن تمرر شيئا أن الحزب قد صادروا له سلاحه، وأن الحزب فجروا له سلاحه، والحزب أخذوا منه مراكزه".
وأوضح أن "في 2006 حدث نفس المشهد الذي يحدث الآن، ولكن لم يكن هناك شيئان، لم تكن هناك اعتداءات إسرائيلية، ولم تكن هناك آلة تصنع الكذب وتقول إن الحزب سلّم أغراضه".
وأضاف أنه "في الاتفاق، منطقة 1701 منطقة منزوعة السلاح، وبالتالي ما يصادفه الجيش يأخذه، وهذا طبيعي، لأن السلاح الموجود إما كان مقصوفا من قبل الإسرائيلي، أو كان بحالة خردة، وبالتالي من أجل هذا الأمر يقوم الجيش بتفجير ما يطلق عليه أسلحة".
ورد وفيق صفا، على ما أثير حول "إزالة اليافطات والصور على طريق المطار"، موضحا أن "ما جرى ليس جديدا"، وقال: "ليست المرة الأولى التي تحصل فيها حملة إزالة للصور والشعارات. على مر السنين، كانت البلدية تتخذ قرارا، أو المحافظة، أو مجلس الوزراء".
وأضاف: "نحن منذ سنوات متفقون مع إخواننا في حركة أمل أن كل مناسبة لها شعاراتها، وعندما تنتهي المناسبة، طوعا نذهب ونزيل الشعارات والصور".
واستطرد موضحًا: "لكن ما حدث مؤخرا، ونتيجة هذا التحريض، ونتيجة ما يحصل على وسائل الإعلام، في الحقيقة، عندما اتصل المحافظ وطلب أن نزيل الصور، أبدى حزب الله مرونة، وكذلك حركة أمل أبدت مرونة كبيرة، وبالعكس، الثنائي شارك في إزالة الصور على طريق المطار، من جهة حافظ الأسد وصولا إلى مدينة بيروت".
وأكد أن "ما يحصل في موضوع الصور هو قرار جدي أخذناه نتيجة ما طلبته محافظة جبل لبنان ومحافظة بيروت، وكنا، كما يقال، متقبلين الوضع، لأنه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر".