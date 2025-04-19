الحجاج الأرثوذكس يتوافدون لكنيسة القيامة بانتظار "فيض النور"

القدس المحتلة/سما/

توافد آلاف الحجاج الأرثوذكس اليوم السبت إلى كنيسة القيامة في القدس، بانتظار مراسم "فيض النور المقدس" من قبر السيد المسيح، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وتضييق على المسيحيين.



وأعرب الحجاج الروس الأرثوذكس الذين تجمعوا في كنيسة القيامة في القدس، عن تمنياتهم بأن يسود السلام والمحبة على الأرض في يوم سبت النور الذي يسبق عيد الفصح المسيحي.



وكانت الشرطة الإسرائيلية عززت إجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة بالقدس ومحيطها، منذ فجر اليوم السبت، تحسبا لقداس "النور المقدس" في كنيسة القيامة.

ومن المتوقع أن يكون عدد زوار البلدة القديمة في "سبت النور"، هذا العام، أعلى بكثير من العام الماضي. ويأتي ذلك في ظل قرار العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى إسرائيل، وسط تحسن مفترض للوضع الأمني ​​في البلاد.



و"فيض النور" في كنيسة القيامة، هو طقس ديني مسيحي يحتفل به في يوم "سبت النور" أو "السبت المقدس"، وهو اليوم الذي يسبق عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

هذه المراسم تقام في كنيسة القيامة بالقدس، وتتمحور حول معجزة ظهور "النور المقدس" من قبر السيد المسيح، ولها رمزية وأهمية دينية عميقة، فهي تحصل في اليوم الذي يسبق القيامة، ويعتبر النور المقدس رمزا لانتصار الحياة على الموت.

تجمع المراسم آلاف المؤمنين من مختلف الطوائف المسيحية من فلسطين ودول عربية وغربية، وتتم وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والبهجة.

ويتم نقل شعلة النور المقدس من القدس إلى بلدان عدة حول العالم في رحلات جوية خاصة، حيث تقام احتفالات مهيبة في استقبالها، مثل استقبالها في روسيا بكنيسة "المسيح المخلص" في موسكو.