“تثاؤب”.. المبعوثة الأمريكية تعلق على خطاب أمين عام حزب الله عن السلاح

واشنطن/سما/

علقت المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورغان أورتاغوس، فجر السبت، على تجديد أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم في خطاب، رفض الحزب بشكل قاطع تسليم سلاحه، مستخدمة لفظ “تثاؤب”.

وكشفت أورتاغوس عن موقفها تجاه خطاب قاسم عبر إعادة نشر منشور لصانع محتوى إسرائيلي يدعي نيف كالديرون، ركز على تصريحات قاسم الرافضة لـ”تسليم سلاح المقاومة” في لبنان.

ولم تعلق أورتاغوس على تصريحات قاسم سوى بكلمة “تثاؤب”، دون مزيد من التوضيح أو ما قصدته من تلك الكلمة.

وأثار تعليق المبعوثة الأمريكية تفاعلا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن تعليقها حمل نبرة سخرية واضحة من الخطاب، فيما رأى آخرون أنه يعكس استخفافا أمريكيا بما وصفوه بـ”أوهام الحزب بشأن استمرار سلاحه كأمر واقع”.

ومساء الجمعة، حذر أمين عام “حزب الله” إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أن حزبه “ليس ضعيفا، ويملك خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب حال لم تتوقف”.

وبشأن قضية نزع سلاح الحزب، قال قاسم إن “من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل”.

وأكمل مشددا: “لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس”.